العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ذئاب روما يؤجلون تتويج السيدة العجوز بالكالتشيو

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ذئاب روما يؤجلون تتويج السيدة العجوز بالكالتشيو
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إعداد- محمود العوضي

قلب نادي روما تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على ضيفه يوفنتوس، في قمة الكالتشو التي أقيمت على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الإيطالية، ليتأجل تتويج السيدة العجوز رسمياً باللقب.

تقدم يوفنتوس أولاً في الدقيقة 21 عبر اللاعب ماريو ليمينا، قبل أن يسجل روما 3 أهداف متتالية عبر دي روسي، والشعراوي، وناينجولان في الدقائق 25، و56، و65 على الترتيب.
الفوز رفع رصيد روما إلى 81 نقطة، واستعاد الفريق المركز الثاني من نابولي، الذي يمتلك في رصيده 80 نقطة، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 85 نقطة، قبل جولتين من النهاية.

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التصنيف: الرياضة

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