 ذاكرة 88 عاما تشعل قناديل الفرح في أرجاء الوطن

جدة -حماد العبدلي

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية كافة استعداداتها لمشاركة الشعب السعودي الفرحة بحلول ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وتفعيل هذه المناسبة الوطنية الغالية، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المجتمعية التي يشارك فيها المجتمع السعودي بكافة فئاته ومؤسساته.

وأعدت الوزارة ممثلة بأمانات المناطق والمحافظات برامج متكاملة لإقامة فعاليات متنوعة ومتعددة تجسد احتفال المملكة بهذه المناسبة وتعبر عن الفرحة التي تعم كافة أرجاء الوطن، حيث شملت الفعاليات أنشطة للتشجير والنظافة. وإزالة عناصر تشويه المدن. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية بأن (17) أمانة و(286) بلدية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز ومدن المملكة قامت بتجهيز وتهيئة (331) موقعاً لاستضافة (1297) فعالية ترفيهية وثقافية واجتماعية لتعبر عن الفرحة التي تعم كافة أرجاء المملكة.

خدمة وطن

وتنفذ أمانة منطقة الرياض العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والجماهيرية حيث تم ضمن فعالية (خدمة وطن) اختيار عدد (6) مواقع وهي: متنزه أبو شجرة – حديقة العريجاء – وادي السلي هيت – جامع أبي عبدالله اللحيدان – جامع سعد الحبابي – وجامع سعيد بن زيد، حيث يشارك عدد من المتطوعين والأهالي في تنفيذ مشاريع تشجير داخل الأحياء ، وذلك إسهاماً منها في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وتشجيعاً على تحسين البيئة، حيث يتم استثمار اليوم الوطني لتنفيذ مبادرة زيادة وتيرة التشجير عن طريق فعالية «خدمة وطن» حيث ستجهز ثلاثة مواقع خصصت كحدائق، في أحياء متفرقة، ليكون هذا اليوم الغالي هو يوم زراعة الأشجار من قبل المتطوعين من سكان المدينة، وبعد الانتهاء من الزراعة سيتم تنظيم حملة لنظافة الموقع و الشوارع المحيطة به داخل الأحياء.

فعاليات في العاصمة المقدسة:

من جانبها، تشارك أمانة العاصمة المقدسة أهالي مكة المكرمة الاحتفال باليوم الوطني 88 حيث تم تحديد (5) لإقامة أكثر من (36) فعالية وهي: المركز الحضري لأمانة العاصمة المقدسة، مكة مول، الشميسي (مدخل مكة)، الحجاز مول، والضيافة مول، إذ يشهد كل من أسواق مكة مول، والحجاز مول، والضيافة مول تنظيم فقرات متنوعة فنية ورياضية وألوان شعبية يتخللها تقديم هدايا للكبار والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة اضافة إلى فعاليات ركن السيارات المعدلة والدراجات النارية المعدلة والروبوتات والأناشيد الوطنية مع تقديم أوبريت خاص إهداء من أمانة العاصمة المقدسة الى مقام خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي بعنوان المجد للوطن، فيما تقوم الأمانة بالشميسي مدخل مكة بتوزيع هدايا لزوار مكة المكرمة من منفذ الشميسي طريق مكة جدة السريع.

فرحة وطن:

وتتواصل الفعاليات الوطنية حيث جهزت أمانة منطقة المدينة المنورة منذ وقت مبكر (9) مواقع لإقامة (73) فعالية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وتقام الفعالية الرئيسية للاحتفالات بحديقة الملك فهد المركزية، وحديقة الأسواف، وحديقة البيراء. وتشتمل هذه الفعاليات والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، عدة أنشطة ترفيهية، كما سيقام أوبريت ملحمي وطني بعنوان «فرحة وطن» كما تقام مسابقة فرحة وطن للأزياء الوطنية للأطفال، إضافة إلى تقديم عروض للفرق الشعبية فيما ستطلق البالونات الهوائية التي تتلون بالأخضر والأبيض.

تزيين الميادين والشوارع:

وضمن استعداداتها المبكرة حددت أمانة المنطقة الشرقية (19) موقعاً لاستضافة (19) فعالية إذ تقام الفعالية الرئيسية في الوجهات البحرية بالخبر حيث يشتمل البرنامج الاحتفالي باليوم الوطني على تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام، إضاءات المجسمات، والمرافق العامة، وإنارة مباني الأمانة والبلديات التابعة ومشاركة الهيئة العامة للترفيه في الفعاليات المقامة في الحديقة المضيئة بالواجهة البحرية بالدمام والتي تستمر لمدة (3) أيام والألعاب النارية بالوجهات الدمام والخبر، إضافة إلى تجهيز (15) موقعاً أخرى.

أمانة جدة:

وفي إطار برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لهذه المناسبة الوطنية، تنظم أمانة محافظة جدة برنامجاً احتفالياً باليوم الوطني يشمل تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام، إضاءات المجسمات، الرسم الجرافيك في المرافق العامة، إضافة إلى عروض الصوت والضوء، عروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة.

مسيرة وطن:

وتشارك الوزارة ممثلة بأمانة منطقة الباحة أهالي المنطقة الفرحة بإقامة احتفالات عامة باليوم الوطني تضم (101) فعالية تقام في (70) موقعاً موزعة على مدن ومحافظات المنطقة، وتتضمن هذه الفعاليات إلقاء محاضرات تعزز من مفهوم الوطنية ودورها، كما تسلط الضوء على ملحمة التوحيد التي خاضها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- على امتداد الأرض المباركة،

كما تشمل فعاليات للفنون الشعبية في حب الوطن، تتضمن عرضات وقصائد وأمسيات شعرية، مع برامج للأطفال تحتوي على مسابقات تعمق روح الانتماء للوطن، إضافة إلى نشر أعداد كبيرة للأعلام وتزيين معالم منطقة الباحة باللون الأخضر، فيما سيقام في مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات معرض للفن التشكيلي بمشاركة جمعية الثقافة والفنون في المنطقة وطلاب الجامعات والتعليم العام، وذلك تحت عنوان “مسيرة وطن بريشة الفنان”.

سيرة ملك:

أما أمانة منطقة جازان فقد قامت بتجهيز (72) موقعاً لاحتضان (103) فعاليات للإحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، حيث ستقام مراسم للبراعم يعبر فيها الأطفال عن حبهم لوطنهم، إضافة إلى معرض “سيرة ملك” الذي سينفذ بتقنية “بلاك لايت” في حديقة المملكة، مع توزيع أعلام على المحتفلين في منطقة جازان. كما سيتم تجهيز وتنفيذ مسرح فعاليات متنوعة في الكورنيش الشمالي بمدينة جازان.

مسيرة وطنية:

وضمن الجهود المكثفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة تستعد أمانة منطقة نجران لتنفيذ (14) فعالية متنوعة تقام في (10) مواقع تم تجهيزها لهذه المناسبة الوطنية المهمة.وتنظم الأمانة فعالية النافورة التفاعلية احتفالا باليوم الوطني، وذلك بطريق الملك سعود – أمام قصر الإمارة التاريخي – ساحة الاحتفالات وتستهدف جميع فئات المجتمع، كما تنظم فعالية تجمع الفنون الشعبية مثل: زامل، رزفه، مثلولة، طبول. وذلك احتفالاً باليوم الوطني.كما يتم تنظيم مسيرة وطنية بالخيول وإقامة حفل جماهيري ومعرض فنون وحفل خطابي حيث يتزامن مع ذلك توزيع ورود وهدايا على الجمهور.

أغاني للوطن:

وفي السياق نفسه، تشارك أمانة منطقة الحدود الشمالية بإقامة (11) فعالية ترفيهية وثقافية واجتماعية تشمل رفع الأعلام الوطنية وإطلاق حملة إعلانية في مئات اللوحات في الشوارع والميادين في مختلف محافظات ومدن المنطقة بالتعاون مع إمارة المنطقة ، كما تنظم مسيرة وطنية لفريق عرعر رايدز وفريق خيالة عرعر. وذلك بمشاركة الآلاف من سكان المنطقة ، كما تبث الأغاني الوطنية، خلال خط سير المسيرة والتي تتجول في أكثر من مكان.” . وقد قامت أمانة جازان بتجهيز (11) لاستقبال هذه الفعاليات.

أوبريت وطني

من جهتها قامت أمانة منطقة تبوك بتجهيز (23) موقعاً للاحتفال باليوم الوطني للمملكة وذلك من خلال إقامة (72) فعالية

وتقيم أمانة منطقة تبوك مساء اليوم الوطني حفلاً بمركز الأمير سلطان الحضاري ، ومركز احتفالات الأمانة ( تبوك بارك) يتضمن العديد من الفقرات والمتمثلة في القصائد، فيلم وثائقي، اسكتش وطني، أوبريت وطني، كما تبعث التهاني الوطنية لأبطال الحد الجنوبي، معزوفات وطنية، كما تنظم أمسية شعرية وطنية يشارك فيها مجموعة من شعراء المنطقة احتفالاً باليوم الوطني، كما يقام برنامج شامل يشتمل على عروض شعبية ومشاهد مسرحية ومسابقات وطنية.

نحو النجوم يا وطني:

إلى ذلك هيأت أمانة منطقة عسير طرقات وميادين المنطقة للاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، حيث يتم تنفيذ (117) فعالية ترفيهية وثقافية من خلال (41) موقعاً إذ يتم تركيب آلاف الأعلام والصور لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وقد تجهيز مقر الاحتفال الرسمي للمنطقة بإشراف الأمارة، وذلك بشارع الفن ، وطريق المحالة ، وساحات مشهد العيدين. كما ستزين بلديات الفرعية لأمانة المنطقة كافة المباني بالإضاءات الخضراء،

وسيتم عرض مسرحية مجتمعية تحت مسمى «نحو النجوم يا وطني» على مسرحية حديقة أبو خيال، وعرض فنون تشكيلية على الجداريات وسط ألوان الفولكلور الشعبي، وتحليق للطيران الشراعي. ومسيرة الدراجات النارية والسيارات المعدلة والخيالة حول ساحة مشهد العيدين، تتجه إلى الملاعب التي سيجسد فيها شعار يوم الوطن 88.

قافلة الخير:

من جانبها تواكب أمانة محافظة الطائف فعاليات اليوم الوطني الـ 88 بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تجسد هذا اليوم الغالي على قلوب المواطنين من خلال (500) فعالية تقام عبر (19) موقعاً، كما ستقوم الأمانة بتوزيع أكثر من 2000 علم، مع تعزيز الإضاءات الخضراء، وبث الأغاني الوطنية في المنتزهات.

كما ستنطلق قافلة الخير التي خصصت للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة. إضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال مع تخصيص احتفالية بأبناء شهداء الواجب حيث تقام الفعالية الرئيسية في منتزه الردف، حديقة الملك عبدالله، حديقة الفيصلية، والمنطقة المركزية وسط البلد التاريخية

عروض مرئية:

وتستعد أمانة منطقة القصيم لإقامة (40) فعالية ثقافية وترفيهية واجتماعية تقام عبر (28) موقعاً تغطي كافة مدن ومحافظات المنطقة. وبذلت أمانة القصيم جهود كبيرة لتقديم هذا اليوم بصورة مناسبة لهذه الاحتفالية الوطنية، حيث يقد أوبريت وطني وتنظم مسيرة للسيارات في مركز الملك عبدالله الحضاري بالبكيرية، فيما يقام بعقلة الصقور أوبريت آخر، مع عروض مرئية وثائقية عن المملكة. وستقدم أمانة القصيم مسرحاً للطفل ومسيرات توزع فيها الأعلام والهدايا في منتزه البصر العام، كما سيقام مرسم ومسرح للأطفال ومباريات لكرة القدم للشباب في منتزه البدع. فيما سيتم تنظيم مسرح للطفل وأمسية للشعر وأنشطة رياضية في مركز الفوارة.

فوق هام السحاب

وأكملت أمانة منطقة الجوف تجهيز (8) مواقع لاستضافة (79) فعالية متنوعة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني

ويحتضن كل من مركز الأمير عبدالإله الحضاري وحديقة الممشى، والمركز الحضاري، وقلعة مارد والحديقة الشرقية الفعالية الرئيسية ( فوق هام السحب). وقد حرصت أمانة الجوف على توسيع نطاق الترفيه بما يحقق تطلعات قيادتنا.. وطموح شبابنا.

فعاليات مسرحية:

أما أمانة منطقة حائل فقد انهت استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين للملكة، الذي سيشهد العديد من الأنشطة في مختلف الأسواق والطرقات، إضافة إلى الحدائق والمنتزهات التابعة للأمانة. حيث ستقام فعاليات مسرحية وفولكلورية شعبية، وشبابية. كما سيكون للعائلة مساحة كبيرة تحتفل فيها مجتمعة بأهم يوم من أيام المملكة، حيث يحتضن منتزه المغواة الترفيهي وكافة مدن ومحافظات المنطقة (11) فعالية ترفيهية وثقافية واجتماعية.

لوحة جدارية وكلمة للوطن:

فيما سيكون شباب حفر الباطن في موعد مع احتفال أمانة محافظة حفر الباطن باليوم الوطني الثامن والثمانين. ويشارك سكان المحافظة في تسيير قافلة وطنية رافعين الأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، في ليلة من ليالي منح الحب للوطن العظيم.

وسيقود المسيرة والتي تبدأ من مبنى الأمانة، فريق دراجي حفر الباطن، وتتجول في الطرقات حتى تنتهي في حديقة الملك فيصل، إضافة إلى قيام بلدية الذيبية بعمل لوحه جداريه يسجل عليها الزوار كلمه للوطن والتوقيع عليها، وقد جهزت أمانة حفر الباطن (7) مواقع لإقامة (27) فعالية متنوعة.

النافورة الراقصة:

وتتواصل احتفالات وزارة الشؤون البلدية والقروية باليوم الوطني للمملكة حيث تحتفل أمانة محافظة الأحساء بإقامة العديد من الأنشطة أبرزها الاحتفال الرئيسي لأهالي الأحساء الذي سيقام في منتزه الملك عبدالله البيئي، وهو عبارة عن عروض الطيران الشراعي ، عروض الألعاب النارية، عروض النافورة الراقصة، و أوبريت غنائي ، فلكلورات شعبية ، شارع الأطعمة ، شارع الفن ، الحرف اليدوية ، مسارح تفاعلية ، مجسمات و شخصيات وطنية ، إضافة إلى إطلاق بالون 2030 إلى جانب كرنفال وطني يتخللها مسيرة وطنية وسط الأحساء، وقد هيأت أمانة الأحساء موقعين لإقامة (88) فعالية ترفيهية وثقافية واجتماعية.

أبرز الفعاليات في مدينة جدة:

فعالية اليوم الوطني في واجهة جدة البحرية وهي فعالية وطنية تحوي على عروض شعبية وسوق حرف، معرض فني وطني، أسر منتجة وعروض ليزر والعاب نارية وفعاليات أخرى.

المكان: كورنيش جدة حي الشاطئ

مهرجان النور نورك يا بلد:

عند جادة الواجهة البحرية الجديدة في مدينة جدة، وفي يوم الوطن يبدأ مهرجان «النور نورك يا بلد» والذي ستستخدم به أحدث وسائل التقنية للترفيه عبر شاشات مائية تستعرض صور المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه حتى حاضر رؤيتنا المستقبلية، كما تنير الإضاءات ثلاثية الأبعاد المباني المحيطة والواجهة البحرية المميزة. وباستعمال تقنية العالم الافتراضي سيتفاعل الزوار معها باستخدام هواتفهم لرؤية ما حولهم بصورة مستقبلية.

جدة التاريخية:

فعاليات جدة التاريخية تمثل منطقة جدة التاريخية المدوّنة في قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي أهمية كبرى لدى المواطن السعودي، حيث تشكل بأزقتها القديمة معلماً مهماً.

ولأن مناسبة اليوم الوطني الـ 88 غالية على قلوب الجميع، اتخذت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) المكان مسرحاً لتبدع فيه من أجل الوطن والمواطن. حيث ستقدم فيه العديد من الأنشطة المميزة، كعروض الـ 3DMAPPING والجداريات المختلفة، ومعارض الفنون والمتاحف والعروض المسرحية، والتي يتوقع أن تستقطب آلاف الزوار خلال 4 أيام خصصت للاحتفال في هذا المكان.

وطن الطموح:

في يومنا الوطني، على كورنيش الحمراء في مدينة جدة، نحتفل بالتطور والتقدم الذي وصلت إليه بلادنا وبتاريخ المملكة وإنجازاتها عبر الأزمان. حيث سيشمل الاحتفال عروض الألعاب النارية، وعروض ثلاثية الأبعاد، تعرض على واجهة مبنى فندق الريتز كارلتون، وعروض النوافير الراقصة على أنغام الموسيقى الوطنية. في فعالية بهذا الحجم الكبير تنظمها الهيئة العامة للترفيه، من المتوقع حضور ٥٠ ألف شخص يوميًا، لنحتفل جميعًا بهذا اليوم العظيم.

كورنيش الحمراء: عرض ملحمة استعراضية وطنية بجدة، كُتبت من قبل شباب السعودية إلى أقرانهم، تحكي في نهجها وأسلوبها وإيقاع روايتها قصة شعب، حيث كل عنصر من الفصول الثمانية يُمثل الأجيال السعودية على مر الأزمان، مجسدًا فخرنا بجمال أرضنا وبماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. لوحات فنية مذهلة يُقدمها شباب سعودي، عبر الهيئة العامة للترفيه مستخدمًا أحدث التقنيات والمجسمات العملاقة على أنغام الأغاني الوطنية والتي يتوقع أن يحضرها ٣٠ ألف زائر.”

الألعاب النارية:

كما تعانق طموحاتنا عنان السماء ستزدان بها احتفالاتنا أيضًا، حيث ستضيئ سماؤنا ببريق الألعاب النارية احتفالًا باليوم الوطني الـ 88 لمملكتنا الحبيبة إذ خصصت الهيئة العامة للترفيه أكثر من 990 ألف ومضة نارية في أكثر من 55 منصة إطلاق حول المملكة محطمة بذلك رقمين قياسيين في موسوعة غينيس العالمية كأكبر كمية ألعاب نارية وكذلك أكبر علم يُرسم في سماء مدينتي الرياض وجدة.