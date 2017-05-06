ذبيحة (جربانة) وأغذية فاسدة في مطعم شهير

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ابها – البلاد

أغلقت وحدة المتابعة والرقابة الصحية والنظافة بأبها، مطعمًا شهيرًا بعدما ضبطت داخله ذبائح مريضة ولحومًا مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين.

وأوضح المدير العام للرخص المهندس عبدالعزيز الرمثي، أن الوحدة اكتشفت أن المطعم الشهير لا تتوافر به الاشتراطات الصحية والنظامية، كما عثر على ذبائح مريضة بالجرب تم إعدادها للسلخ، بالإضافة إلى سوء النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر.وتمكنت الوحدة، أثناء جولتها التفتيشية، من رصد عدد من المخالفات الصحية، تمثلت في ضبط ذبيحة مريضة بالجَرَب وغير صالحة للأكل، تم إعدادها للسلخ، وبقايا ذبائح تم تجهيزها استعدادًا لبيعها من قبل العاملين في المطعم، وتمت مصادرة الذبيحة المريضة ومصادرة 52 حبة دجاج فاسدة و10 كيلوجرامات لحم مجهول المصدر، و10 كيلوجرامات كبد فاسدة ومجهولة المصدر.

كما تمت مصادرة أواني طبخ بعدد 22 قدرًا اتضح عدم صلاحيتها للطبخ،وضبط ومصادرة 20 كيلوجرام طماطم اتضح عليها العفن وظهور الحشرات بداخلها.