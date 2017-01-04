ذكرى البيعة تجسيد للتلاحم بين القيادة والشعب .. المواطنون : كل يوم من أيام السنة نعتبره يوم بيعة

شارك عبر واتساب

جدة – عبدالهادي المالكي

عبر العديد من المواطنين السعوديين عن التفافهم حول قيادتهم في مشاعر ترابط جمعتهم على قلب رجل واحد ليفصحوا عن مشاعرهم الوطنية وحرصهم على وطنهم. كما أن الشعور الذي يكتنف كل مواطن ومواطنة اليوم يعكس الطمأنينة التي تعم البلاد وحالة الأمن والاستقرار رغم ما يموج حولنا من صراعات وأحداث، ولعل ماشهده بداية حكم الملك سلمان من سلاسة انتقال الحكم أثارت اهتمام العالم بأسره؛

ما يؤكد التقاليد الراسخة للأسرة الحاكمة منذ تأسيس الدولة ناهيك عن تفنيدها للتكنهات والشائعات والأقاويل التي حاولت نثر شيء من الغبار لم يلبث أن تلاشى بدليل منظومة التواصل ما بين القيادة والشعب.

(البلاد) استطلعت آراء مسؤولين ومواطنين ومواطنات في تجديد مبايعتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على السمع والطاعة وكذلك لولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع والذين اكدوا ان ذكرى مبايعتهم ليست مرتبطة بيوم واحد في السنة بل ان كل ايام السنة عندهم تعتبر بيعة.

في البداية وجه الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي مدير عام التعليم بمحافظة جدة كلمة قال فيها :”نعيش اليوم مناسبة الذكرى الثانية للبيعة المباركة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والتي تعد مناسبة غالية على قلوب أبناء هذا الوطن لما فيها من تجسيد التلاحم المتين بين القيادة والشعب والذي ينعكس واقعا في تجديد ولاء الشعب لقيادته وبيعتها له وعملاً بالمقتضى الشرعي لمفهوم وتطبيق تلك البيعة ، وفي حرص القيادة على أمنه ورخائه والعمل على كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

إن ذكرى البيعة تجسد في أعين أبناء هذا الوطن عهدا ومرحلة مهمة من عمر وطننا يواصل فيها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد المسيرة الشامخة لهذا الوطن . كما انها تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وادارة شؤونها ، الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتصل بأمن الوطن ومواطنيه ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس الوطن ومواطنيه وأرضه ومقدساته ، وحزم وعزم وانطلاقات قوية في بناء الدولة العصرية القوية الأسس والركائز القادرة على المضي به نحو المستقبل المشرق من خلال تبنّي استراتيجيات الاصلاح و التطوير والتحديث والتغيير في ادارة الدولة وتسيير شؤونها ، ومن خلال العمل القويم الدؤوب على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني لمواكبة المعطيات والتقلبات والتحديات الاقتصادية ، وتعزيز استدامة التنمية الوطنية الشاملة من خلال السير لتحقيق رؤية المشروع الوطني المتكامل 2030 .

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية يسرني باسمي وباسم جميع منسوبي ومنسوبات تعليم محافظة جدة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- مجددا لهم العهد والبيعة سائلا الله- عز وجل – أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار “.

وقال الأستاذ عادل بافقيه مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة:” تحل الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله والمملكة العربية السعودية بحمد الله تعيش في أمن واستقرار وتخطيط مستقبلي ضمن رؤية المملكة 2030 م لضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

والحمدلله المملكة بقيادة الملك سلمان نجحت في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وجنبت البلاد ما كان يصبوا له الإرهابيون والحاقدون من تدمير للمنشآت وقتل الآمنين وهتك حرمة بيوت الله الحرام.

سلمان الحزم تصدى لما كان يصبوا له أعداء الله والحاقدون لهذه البلاد الطيبة في الحد الجنوبي وجيش الدول لمحاربة الإرهاب وشهد المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف توسعات كبيرة خدمة وراحة للحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وقام بالاهتمام بالتعليم والصحة وبناء الانسان والتوسع في إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات والمصانع ووسائل النقل وهو ما كان واضحاً في ميزانية الخير والبركة الضخمة واعطى للثقافة جل اهتمامه الشخصي كان آخرها افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي التابع لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية إضافة للدعم المعنوي والمادي للأندية الثقافية والأدبية وتكريم نخبة من المثقفين كل عام والملك سلمان دائم الحرص على الاجتماع بالمشايخ والعلماء وأهل الرأي والمواطنين ويتابع كل ما يصبو إليه يحفظه الله في تطوير البلاد والمحافظة علي مكانتها بين الدول الاسلامية والصديقة ورفاهية مواطنيها..نسأل الله أن يديم علي مليكنا المحبوب الصحة والعافية وطول العمر وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظه ورعايته”.

وقال الشيخ رشيد بن مساعد:” في عهد سلمان الحزم نجدد العهد بالولاء والطاعة ونشيد بكل الإنجازات المباركة ومنها رؤية 2030 التي بدأت تجني ثمارها مما يحقق التقدم والازدهار والرفاهية للمواطن والرغد في العيش. وباسمي واسم افراد قبائل بني عاصم بني مالك نهنئ القيادة الرشيدة على مرور السنة الثانية بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم بالمملكة وندعو الله تعالى أن يلبسه ثوب الصحة والعافية ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة”.

وقالت الدكتورة سحر رجب ،المستشار النفسي والأسري،:” كلنا سلمان الحزم نأتمر بأمره ونسعى لتجديد المبايعة له ، فنحن الشعب السعودي ولاؤنا دومًا لله ثم المليك والوطن. وهذا شرف لنا بحد ذاته . يقوينا ويجعلنا يدًا واحدة للبناء.

عهد سلمان العزم عهد رائع ومجيد . فيه من الحكمة والحنكة ما نحتاجه لتكملة المسيرة . سلمان الحزم رغم قوته ورباطة جأشه إلا أن فيه من الحنان والإحتواء ما يرضينا ويشبع احتياجاتنا.

منذ مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز آل سعود ونحن من خير إلى خير . وقد سلم أمانة الشعب السعودي لأبنائه الأخيار ولله الحمد . وهذا بحد ذاته مفخرة لنا كشعب . سعت حكومتنا الرشيدة منذ البدء أن نكون في مملكتنا الحبيبة في أمن وآمان وهذا بفضل الله كوننا في بلاد الحرمين ثم بفضل قاداتنا . حفظكم الله ياخادم الحرمين الشريفين وحفظ عضديكم ولاة الأمر” .

وقالت الدكتورة نجاة قاسم كرامي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الصحية (وقاية):” نحمد الله ونشكره على تجديد بيعتنا لملكينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،حفظه الله وسدد خطاه، فوالدنا سلمان في حكمه خلال هذه السنوات القليلة اثبت للمواطنين والعالم حكمته وحنكته في القيادة ، ولولا الله ثم الملك سلمان لما عرفنا نعمة الاعتماد على النفس وعدم الاستسلام لكارثة هبوط النفط ! الحمدلله أولاً وأخيراً فنحن في ظل مليكنا المفدى نشعر بكرامتنا وقوتنا ومكانتنا المرموقة بين دول العالم.

نعم يامليك الشهامة والكرامة والحزم والعزم نجدد لك بيعتنا أبد الدهر ولك منا الطاعة والولاء والحب وصادق الدعاء..نحن شعبك، ونحن من يحبك ، ونحن سعداء بقربك لأنك تخاف فينا ربك”.

وقال عبدالقادر أحمد عيد من منسوبي البريد السعودي:” هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا جميعا تستدعي الكثير من المعاني النبيلة ، والتقاليد الأصيلة التي تتجذر في أعماق أبناء هذه البلاد قيادة وشعباً. نبارك هذا اليوم للقيادة الرشيدة ونجدد الولاء والانتماء لله ثم لولاة أمرنا وعزنا وفخرنا حفظهم الله اللهم احفظ بلادنا وولاة امرنا من كل سوء ومن كل شر.”

أما عبدالله المطيري فقال :”أوجه رسالة إلى سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد الأمين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسيدي ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، لست كل الشعب لكن على لساني كلمات نطقت بها قلوب الشعب قبل ألسنتهم جبلكم الله على الحق و إحقاقه وجبلنا على حب الحق وإتباعه ، فبايعناكم أجداداً ، ثم بايعناكم آباءاً ، وها نحن نبايعكم أبناءاً ، وسنبايعكم أحفاداً على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره سلما على من سالمكم وحرباً على من حاربكم وفقكم الله وسدد رأيكم وخطاكم ورميكم”.

وقال حسن بن محمد سندي مدير نادي الفروسية بمحافظة جدة :”بكل فخر بعهد الحزم والعزم نجدد البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ولى وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وإلى وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونسأل الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان في بلاد الحرمين الشريفين.”

وقال عادل محمد عبده أوجه رسالتي لسلمان الحزم وأقول أسأل الله العظيم أن ينصرك بالحق وينصر الحق بك وأن يطيل في عمرك بصحة وعافية ونقول عاش سلمان نصرة للإسلام والحق وصمام أمان للوطن وبإذن الله أن يعيد كرامة الوطن العربي والإسلامي ومكانته وعزته ويجعل المملكة لها هيبتها ومكانتها ليس على مستوى العالم العربي والإسلامي بل العالم اجمع وقد استطاع أن يبطل بتعاون من رجالات الأمن المخلصين والمواطنين جميع المكائد التي تحاك ضد الوطن” .

وقال عبدالرحمن الغامدي من منسوبي بنك التسليف والادخار:” بمناسبة ذكرى تجديد البيعة لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ومرور عامين من العطاء والإنجاز فحق علينا أن نحتفي بمبايعة قائدنا الحكيم وحقاً للشعب الوفي أن يجدد في هذه الأيام السعيدة بيعته وولاءه وتأييده لقيادته المباركة ومسيرتها الراشدة..أسأل الله الكريم أن يحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد والوطن الغالي.”