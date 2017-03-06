ذهبية وبرونزية وفضية خليجية للسباحة السعودية
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الدمام-حمودالزهراني
حققت السباحة السعودية 3 ميداليات؛ ذهبية وفضية وبرونزية بالبطولة الرابعة عشرة للسباحة في المجرى القصير لدول مجلس التعاون الخليجي، والمقامة في مجمع الأمير حمد للرياضات البحرية في العاصمة القطرية الدوحة، وأتت الثلاث ميداليات في سباق 50 مترا حرة للفئات السنية 13-14 سنة، وسباق 100 متر متنوع تحت إشراف المدرب الوطني محمد بن جاسم الغريب؛ حيث حقق السباح علي حسين العيسى الميدالية الذهبية بزمن 27.40 ث، وأتى الإماراتي حمدان البلوشي ثانيا بزمن 27.54 ث محققا الميدالية الفضية، وحل السعودي حسن علي البقشي ثالثا بزمن 27.99 ث، ونال الميدالية البرونزية، فيما أتى السباح العُماني عمر البلوشي رابعا، والإماراتي عبدالله خليل خامسا، والبحريني علي دراج سادسا، والقطري طارق نصار سابعا ، وفي مسابقة ١٠٠ متر متنوع ١١-١٢ سنة حقق السباح السعودي علي محمد اليوسف الميدالية الفضية .
الوسوم:ذهبية وبرونزية وفضية خليجية
التصنيف: محليات
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