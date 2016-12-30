رأس المال البشري يتصدر اجتماع تنمية الموارد

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الرياض – البلاد

تصدر موضوع رأس المال “البشري” موضوعات اجتماع لجنة قيادة برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية التي تمت مناقشتها أمس الأول برئاسة معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي،

وذلك في المركز الرئيسي لوزارة الخدمة المدنية بالرياض، بحضور مديري الموارد البشرية في كل من وزارات البيئة والمياه والزراعة، العدل، الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، والعمل والتنمية الاجتماعية.

وحملت موضوعات الاجتماع الأخرى مناقشة سير تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في مرحلته الثانية، ومن ثم سير مشروع أتمتة الأدلة الإرشادية في وزارة الخدمة المدنية،

تبعها عرض ما أنجز من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة. فيما اختتم الاجتماع بمناقشة وضع وزارة العدل وآخر المستجدات فيما يخص الإدارة العامة للموارد البشرية.

مما يذكر أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف والمتمثلة في رفع جودة أداء الموظف الحكومي، وإنتاجية العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني .