رؤساء البعثات القنصلية بجدة يزورون المسجد الحرام

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مكة المكرمة- البلاد

قام وفد من رؤساء البعثات القنصلية للدول العربية والإسلامية بجدة يرافقهم مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال أبوالخيور أمس بجولة للاطلاع على التوسعات المنفذة بالمسجد الحرام، كما زار الوفد المعرض المصاحب واطلعوا على مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف.

عقب ذلك نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفلاً بهذه المناسبة، أكد خلاله معالي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في كلمة ألقاها، أن مشروعات توسعة الحرمين الشريفين تعد من الأعمال الجليلة التي تخدم بها المملكة الإسلام والمسلمين، حيث أولى ولاة الأمر – حفظهم الله – عمارة الحرمين الشريفين جل اهتمامهم وعنايتهم، ووضعوا مشروع عمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما والاهتمام بهما في مقدمة الاهتمامات، انطلاقا من إيمانهم العميق أن تلك أمانة شرفت بها المملكة.

من جهته نوه معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم بتواصل المشروعات وتعاقب الأجيال في هذه البلاد المباركة لخدمة أول بيت وضع للناس، مشيراً إلى أن المشرعات العملاقة التي يشهدها الحرمين الشريفين ستتيح الفرصة لأعداد غير مسبوقة من المسلمين لزيارة المسجد الحرام في وقت واحد، إذ سترفع طاقة الحرم الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مصلٍ، مؤكداً أن قيادة هذه البلاد – أيدها الله – تواصل الاهتمام والمتابعة الدؤوبة لتذليل العقبات في سبيل عمارة الحرمين الشريفين، وسهولة الوصول اليهما وتوسعتهما، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الأعمال المباركة تعكس الرغبة الأكيدة والملحة من ولاة الأمر – حفظهم الله – لخدمة المسلمين بما يضمن لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة، وفي أجواء روحانية تتمتع بالطمأنينة والخشوع.

بدوره ثمن ممثلو القناصل والبعثات، في كلمة ألقاها نيابةً عنهم السفير علي بن محمد العياشي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ما تبذله لخدمة الإسلام والمسلمين وعظيم العناية بالحرمين الشريفين وروادهما، مبدين إعجابهم بالتنظيم الفائق والتخطيط الذي يشهده المسجد الحرام والذي يجسد مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وحرصه على تحقيق كل ما يُمكّن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة واطمئنان، وتوفير الرعاية الشاملة لهم وتسخير جميع الإمكانات لتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار ليتسنى لهم أداء نسكهم بيسر وأمان.