رؤساء الوفود يغادرون الرياض

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

غادر كل من فخامة الدكتور إرنست باي كوروما ، رئيس جمهورية سيراليون، وفخامة الرئيس دافيد آرثر غرإنجر ، رئيس جمهورية غويانا التعاونية الرياض، ودولة رئيسة الوزراء لحكومة بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة، وفخامة الرئيس فور ناسينبي، ورئيس جمهورية توجو، وفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، ومعالي رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد عبدالقادر بن صالح الرياض بعد مشاركتهم في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية .

وكان في وداعهم في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض ، عدد من المسؤولين ومندوب عن المراسم الملكية. وغادر فخامة الرئيس ماكي صال ، رئيس جمهورية السنغال والوفد المرافق له الرياض امس، كما غادر فخامة الرئيس إمام علي رحمون ، رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق الرياض أمس.

وغادر كل من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية, وفخامة الرئيس تالون باتريس رئيس جمهورية بنين, وفخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، وفخامة الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر, ودولة رئيس الوزراء الباكستان محمد نواز شريف , ومعالي السيدة يلز بولاك يبقل وزيرة الخارجية في جمهورية سورينام, ومعالي وزير الدفاع النيجيري اللواء دان علي منصور محمد رئيس وفد جمهورية نيجيريا, والوفود المرافقة لهم الرياض أمس .

وغادر فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له الرياض أمس كما غادر فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله ، رئيس جمهورية جيبوتي والوفد المرافق له الرياض أمس. وغادر فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري ، رئيس جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق الرياض أمس كما غادر فخامة الرئيس إدريس ديبي انثو رئيس جمهورية تشاد والوفد المرافق له الرياض أمس. وغادر فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق له الرياض أمس وغادر فخامة الرئيس آداما بارو ، رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له الرياض أمس وغادر دولة رئيس الوزراء الماليزي السيد محمد نجيب عبدالرزاق والوفد المرافق له الرياض أمس.