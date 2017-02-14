رؤية المملكة 2030 في جناح مركز التدريب الالكتروني بالجنادرية

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يقدم ركن مركز التدريب الالكتروني ممثلاً بقسم التدريب الذاتي, من خلال مشاركته ضمن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31.

تعريفاً بأساليب التدريب التي تعتمد على نشاط المتدرب ومجهوده الذاتي باستخدام التقنية.

بهدف تعزيز اعتماد المتدرب على ذاته وفق بيئة تدريبية الكترونية مناسبة تتكامل فيها التقنية مع جهد المتدرب.

لاستكمال عملية التدريب, بالإضافة للتدريب المدمج الذي يجمع بين التدريب الذاتي والتدريب المباشر.

وجهاً لوجه في وحدات الكليات التقنية للبنات .

كما يقدم الركن تعريفاً بالتدريب عن بعد من خلال الفصول الافتراضية, الذي قطعت فيه المؤسسة شوطاً كبيراً بتدريب أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة .

وأوضح مدير عام مركز التدريب الالكتروني عبد الله الدخيل:

بأن من أهداف جناح المركز بالجنادرية, تقديم معلومات عن الأكاديميات الاحترافية ومراكز الاختبارات بالمؤسسة العامة.

حيث يتم تشغيل 172 أكاديمية في وحدات المؤسسة موزّعة بين أكاديميات سيسكو ومايكروسوفت وأوراكل وساب وهواوي, التي تعد الأولى على مستوى العالم.

وأشار الدخيل إلى أن مركز التدريب الالكتروني يعد مركزاً معتمداً لتأهيل واعتماد مدربي سيسكو الاحترافية.

كما يعدّ المركز الأول في المملكة لتقديم الدعم للأكاديميات المحلية.

مبيناً أن المركز أسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجالات المنصة الالكترونية والمحتوى الالكتروني.

والمدرسة الافتراضية واللوائح والإجراءات الخاصة بالتعليم الالكتروني في المملكة.

وأفاد بأن المركز يقوم بتشغيل (75) مركزاً للاختبارات الاحترافية في الوحدات التدريبية منها (12) مركزاً للتوفل و (25) مركزاً لبيرسون فيو .