رؤية هلال ذي الحجة .. والعيد الثلاثاء بعد القادم

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً الأحد غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء 21 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفق وكالة أنباء السعودية، عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الأحد الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ – حسب تقويم أم القرى – متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص ، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ مساء هذا اليوم السبت بشهادة عدد من الشهود العدول.

وبهذا يكون يوم غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس آب 2018م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ ، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق العشرين من شهر أغسطس آب 2018م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسر لحجاج بيته أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.