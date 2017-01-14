(رؤية وإبداع) في تعليم مكة المكرمة

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

دشنت الابتدائية الخامسة والسبعون التابعة لمكتب تعليم جنوب مكة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ورشة تربوية بعنوان (رؤية وإبداع) برعاية مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي، والتي عبرت عن بالغ سعادتها بما رأته من إبداع مميز في مستوى الطالبات وفعاليات جادة وتدريبات رائعة ،

كما تقدمت بجزيل الشكر إلى منسوبات الابتدائية الخامسة والسبعين بقيادة قائدة المدرسة أمل صيرفي وبمتابعة مشرفات مكتب تعليم الجنوب تحت إشراف مديرة مكتب تعليم جنوب مكة زكية الصبحي على جهودهن المثمرة في غرس مبدأ المواطنة الصالحة في نفوس طالباتنا ،مبينةً بأن رؤية المملكة ترتكز على ثلاث محاور تتمثل في العمق العربي والإسلامي وقوة استثمارية رائدة ومحور ربط القارات الثلاث ، مؤكدةً بأن هذه المدرسة تعد منارة راسخة قامت بدورها في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ،

كما أنها تمثل أنموذجاً لتحقيق الشراكة المجتمعية مع الأسرة بصورة فاعلة ، وتعد أحد الأماكن المهمة التي يتم تنفيذ الأعمال التطوعية من خلالها، وأثر ذلك في ترسيخ الخير في النفوس الصغيرة المقبلة على النموّ والتي تعتبر الأجيال القادمة التي بيدها الإصلاح وقيادة الأمة نحو مستقبلٍ مشرق ، متمنيةً للجميع دوام التقدم والارتقاء .

واستهدف البرنامج جميع منسوبات المدرسة من معلمات وطالبات وأمهاتهن وذلك بهدف تطبيق رؤية ٢٠٣٠ واستغلال وقت الطالبة بكل ماهو مفيد وتفعيل الشراكة المجتمعية وعرض نماذج من الأعمال التطوعية . وقد بلغ عدد الحاضرات ٧٠ تربوية.