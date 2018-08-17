رئاسة الحرمين توزع العصا البيضاء على المكفوفين

مكة المكرمة- احمد الأحمدي

ضمن مبادراتها في خدمة ضيوف الرحمن ، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة ذوي القدرات الخاصة بتوزيع العصا البيضاء على المكفوفين، بالمصلى الخاص بهم بتوسعة الملك فهد مقابل باب 68، ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في موسمها السادس .

وأوضح مدير وحدة ذوي القدرات الخاصة فيصل الجودي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي تقوم بها الوحدة في موسم الحج لهذا العام ،

مشيراً إلى أن الوحدة تعنى بتقديم المعاملة الخاصة لهذه الفئة الغالية من مختلف الجوانب التثقيفية والتوعوية والخدمية، إذ تحرص الرئاسة على تسخير الإمكانات المساعدة لهم في أداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان. يذكر أن الوحدة وزعت مؤخراً ضمن مبادراتها ” ساعةٌ ناطقة” تنبه المكفوفين بدخول أوقات الصلوات.