رئاسة الحرمين : لا حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل الاجتماعي

أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، أنه لا يوجد أي حسابات لأئمة الحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: نظراً لما للحرمين الشريفين من مكانة عظيمة ولما للأئمة من منزلة كريمة، وحيث إن بعض هذه المواقع تعمد إلى التشويش والإثارة والبلبلة وتعج بإثارة موضوعات جدلية تخضع لتأويلات متباينة لها تأثيرات سلبية على وحدة الأمة واجتماعها على الكتاب والسنة، فلذلك وتحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على شرف الإمامة وعلى مكانة الأئمة في نفوس المسلمين جميعاً، فإن الرئاسة تؤكد أنه لا توجد أي حسابات للأئمة، وما يوجد من حسابات فهي وهمية غير رسمية لا تمثل الأئمة.