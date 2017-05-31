رئاسة المسجد النبوي تشكل عدة لجان رقابية

شكلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي (6) لجان رقابية لتكثيف الجهود ومتابعة تطوير الخدمات اليومية المقدمة للزوار خلال شهر رمضان المبارك.

وتم تقسيم اللجان إلى لجنة السفر، ولجنة تنظيم الممرات، ولجنة تنظيم العمل في الحرم القديم والتوسعة الأولى، ولجنة المعتكفين، ولجنة متابعة المخالفات في الساحات، ولجنة الأمتعة.

وتأتي هذه اللجان للعمل على تطوير منظومة الأعمال المقدمة في المسجد النبوي ومتابعة تطوير الجوانب الخدمية وتحقيق رضا الزائرين والمصلين والصائمين وتقديم كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين في ظل التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.