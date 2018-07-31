رئيسة سنغافورة تنوه برؤية المملكة 2030

الرياض- واس

نوهت فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة الدكتورة حليمة يعقوب بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتعزيز التنمية وتنويع مصادر الدخل بما يجسد المكانة التي يحتلها الاقتصاد السعودي في العالم والدور السياسي المهم الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال فخامتها بقصر الرئاسة امس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ, الذي يزور جمهورية سنغافورة حالياً على رأس وفد من المجلس ، وقد نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتمنياتهم لجمهورية وشعب سنغافورة بدوام التقدم والازدهار .

وقالت رئيسة سنغافورة : إن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني سوف يوفران فرص اقتصادية استثمارية هائلة بالمملكة, معربة عن تطلع بلادها والشركات السنغافورية للمشاركة في هذه الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة لأحداث النهضة الاقتصادية المنشودة، مشيدة بما يتمتع به اقتصاد المملكة من مقومات وإمكانات أهلته ليكون ضمن مجموعة العشرين.

وأثنت رئيسة سنغافورة الدكتوره حليمة يعقوب على مشاركة المرأة السعودية في تنمية بلادها وصناعة القرار فيه في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وبما يحفظ هويتها ودورها في المجتمع.

وأشادت بالعلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة في شتى المجالات معربة عن أملها في زيارة المملكة قريباً تلبية للدعوة التي تلقتها من خادم الحرمين الشريفين.