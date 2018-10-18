رئيسة وزراء بنجلاديش تشهد توقيع 5 اتفاقيات تعاون

الرياض -واس

استقبلت دولة رئيسة الوزراء في مقر إقامتها بالرياض أمس رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي .

وأكدت الشيخة حسينة واجد خلال اللقاء متانة وتميز العلاقات الثنائية بين المملكة وبنغلاديش، ودعم حكومة بلادها الكامل لهذه العلاقات كاشفة عن تخصيص (2000) فدان في أحد المناطق الاقتصادية المتميزة للمستثمرين السعوديين بشكل حصري ليقوموا بـ “تطويرها” و “تشغيلها” حسب متطلباتهم الاستثمارية.

من جهته أفاد رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة وبنغلاديش بلدان شقيقان، لديهما العديد من القواسم المشتركة، وأن العلاقة المتطورة بينهما أدت إلى زيادة حجم التجارة حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 3.7 مليار ريال في عام 2017م، متوقعاً أن يرتفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 2030 وما يتيحه ذلك من فرص للشراكة التجارية.

وكان اللقاء قد شهد توقيع (5) اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية وبنغلاديشية في مجالات: البناء والتشييد ، والطاقة والصناعة، والطيران، والسياحة، وخدمات التأمين.

من جهة أخرى افتتحت دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد أمس، المبنى الجديد لسفارة بلادهها لدى المملكة في حي السفارات بالعاصمة الرياض، بحضور معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية عبدالله بن حجاج المطيري, وسفير بنجلاديش لدى المملكة غلام موشي، وكبار المسؤولين البنجلاديشيين، إلى جانب عدد من المسؤولين في السفارة.

ولدى وصولها أزاحت الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح السفارة، عقب ذلك تجولت في أرجاء السفارة، واطلعت على ما تشتمل عليه من أقسام.