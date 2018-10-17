رئيسة وزراء بنغلاديش الشعبية تصل الرياض

الرياض-واس

وصلت فخامة الشيخة حسينة واجد رئيس الوزراء بجمهورية بنغلاديش الشعبية إلى الرياض أمس.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد (الوزير المرافق), ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس،

ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري, وسفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة غلام موشي, ومندوب عن المراسم الملكية.