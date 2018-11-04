رئيس أذربيجان يستعرض مع وزير الداخلية سبل تعزيز العلاقات

استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ، في القصر الرئاسي بالعاصمة باكو، اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل سمو وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته ، وتمنياتهما لجمهورية أذربيجان حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.

وقد عقد سمو وزير الداخلية جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان راميل أوسوبوف .

وجرى خلال الجلسة بحث مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

حضر الاستقبال وجلسة المباحثات معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.