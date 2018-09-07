دولية

رئيس أركان الجيش اليمني يؤكد استمرار العمليات العسكرية لإنهاء الانقلاب

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو الحجة / 1439 هـ       7 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي اليوم أن العمليات العسكرية مستمرة في عدد من المحاور والجبهات لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشاد خلال ترؤوسه اجتماعًا بعدد من القيادات العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني ومنتسبو المنطقة العسكرية الرابعة في مواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية.

وناقش، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، الجهود المبذولة لضبط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وسرعة تصحيح الاختلالات في القوات المسلحة من أجل بناء مؤسسة عسكرية صلبة تحمي الوطن وتحفظ حياة الناس وممتلكاتهم العامة والخاصة.

ibrahim

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