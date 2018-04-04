رئيس أمن الدولة يرعى حفل كلية نايف للأمن الوطني

الرياض- واس

رعى معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني مساء أمس الأول الحفل السنوي لكلية نايف للأمن الوطني في مقر الكلية بمجمع نايف الأمني بمدينة الرياض.

وكان في استقبال معاليه عند وصوله مقر الحفل معالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني ومدير كلية نايف للأمن الوطني العقيد/ فهد بن عثمان الصغير.

ورحب معالي نائب مدير عام المباحث العامة في كلمته براعي الحفل ، مشيراً إلى المسيرة الطويلة والمشرفة لجهاز المباحث العامة وإسهامه مع القطاعات الأمنية الأخرى في تحقيق الأمن والمشاركة في مسيرة التنمية والاستقرار التي عاشتها المملكة بفضل الله منذ بدايات تأسيس المملكة على الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-.

ثم شاهد الحضور فيلماً مرئياً للخطة التدريبية للكلية للعام التدريبي 1439هـ، تضمن إيجازاً للبرامج والفعاليات والأنشطة التي تم إنجازها من الخطة، كما أشار إلى أن عدد المستفيدين من الخطة التدريبية مايزيد على 7600 متدرب.

تلا ذلك كلمة لراعي الحفل معالي رئيس أمن الدولة أبلغ فيها الحضور تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، مقدما تبريكاته للخريجين والمتوقع تخرجهم الشهر القادم من المتدربين الملتحقين ببرامج الكلية، وحثهم على الجد والاجتهاد والعمل بكل إخلاص لخدمة الوطن.