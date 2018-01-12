رئيس الأهلي : لا نلتفت للشائعات وماضون في مسيرتنا

جدة ـــ البلاد

نفى الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد حول تقديمه استقالته من رئاسة النادي، وقال: إن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي أمر عار عن الصحة، داعيا جماهير النادي إلى مؤازرة الفريق في مواجهة الباطن مساء اليوم، وعدم الانشغال بأي خبار أو شائعات، لا تخدم مسيرة الفريق في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات في كافة الألعاب .

واختتم سموه بقوله: تكليفي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبعدها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، بدءا بتقديم الأسماء المرشحة لتولي الرئاسة، ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي.