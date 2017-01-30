رئيس الاتحاد الآسيوي يستقبل عادل عزت

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المنامة- وكالات

استقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، بمكتبه بالعاصمة البحرينية المنامة رئيس اتحاد كرة القدم، عادل عزت، ونائب رئيس الاتحاد ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد عادل بن عبدالله البطي.

وقد قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي، ولمجلس الإدارة الجديد بعد انتخابه مؤخراً في الدورة الانتخابية الثانية، متمنياً لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة التوفيق والنجاح، والاستمرارية في قيادة أحد أهم اتحادات الكرة في القارة الآسيوية نحو مزيد من النجاحات للكرتين السعودية والآسيوية.

ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي بوفد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة عادل بن محمد عزت، وتبادل مع الوفد الحديث حول تعزيز العلاقة، والتعاون المشترك بين الاتحادين؛ لما فيه مصلحة رياضة كرة القدم في المملكة وقارة آسيا،

حيث شكر سعادة رئيس اتحاد الكرة رئيس الاتحاد الآسيوي على حفاوة الاستقبال، وعلى التهنئة، وكذلك على اهتمامه باتحاد الكرة ونشاطه القاري على مستوى المنتخبات والأندية السعودية في مختلف مسابقات الاتحاد الآسيوي.