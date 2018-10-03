رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يشيد بتنظيم الكونغرس الآسيوي

جدة- البلاد

بعث رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية السيد جياني ميرلو رسالة شكر وتقدير إلى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، على حسن الاستضافة والنجاح الكبير في تنظيم الكونغرس الآسيوي بمدينة جدة في الفترة 21 – 23 سبتمبر، وأكد جياني في خطابه، أن التنظيم كان مثالياً وعن سعادته البالغة بالمشاركة في الكونغرس الآسيوي.

كما أكد على أن الكونغرس الآسيوي الذي أقيم في جدة بعث رسائل عدة نحو السلام والتعاون حول العالم، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في الشراكة بشكل وثيق لخدمة جميع الصحفيين في العالم، والعمل على مشاريع تعزز الثقافة بين الشعوب، باعتبارها مفاتيح للنجاح في المستقبل.