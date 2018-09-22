رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يشارك في الكونغرس الآسيوي بجدة

جدة- البلاد

وصل أمس، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الإيطالي جياني ميرلو إلى مقر إقامة الكونغرس الآسيوي بفندق الريتز كارلتون بجدة،

وكان في استقباله رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الأستاذ سطام السهلي، والدكتور رجاءالله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتبادل الحديث معهما عن دور الكبير الذي تقدمه الصحافة الآسيوية في تطوير الرياضة القارية والعالمية.

وقد انطلقت اجتماعات الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية (الكونغرس الآسيوي) بمحافظة، أمس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو، ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الكويتي سطام السهلي، وأمين عام الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الباكستاني أمجد عزيز، ورئيس الاتحاد الامريكي للصحافة الرياضية البارغواياني غابرييل كازيناف،

ورئيس الاتحاد الأفريقي للصحافة الرياضية النيجيري ميتشل اوبي، ورئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الأردني محمد جميل عبدالقادر ، وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية المالطي تشارلز كامينزولي، وعضو الاتحاد الانجليزي للصحافة الرياضية ديفيد جون ووكر، وأكثر من 75 عضوا يمثلون أعضاء اتحادات الإعلام الرياضي في القارة الآسيوية.