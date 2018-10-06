رئيس البرلمان العربي يزور الإمارات

يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 8 – 9 أكتوبر 2018م، تلبيةً للدعوة الكريمة الموجهة من معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، وسيعقد رئيس البرلمان العربي اجتماعاً مع رئيس المجلس الوطني الإماراتي بمقر المجلس للتعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وبما يدعم العمل البرلماني العربي العربي والدبلوماسية البرلمانية العربية على كافة المستويات خدمةً للقضايا العربية المحورية والاستراتيجية.

وستتضمن الزيارة عقد اجتماعات هامة مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، على رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، كما سيعقد رئيس البرلمان العربي اجتماعاً مع أصحاب السعادة سفراء الدول العربية لدى دولة الإمارات العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي البرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرصاً من البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية المتصاعد بما يعضد الموقف الرسمي العربي على كافة المستويات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية، وشرح مواقف وخطط عمل وتحركات البرلمان العربي تجاه القضايا الهامة والاستراتيجية للعالم العربي، وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والأمن القومي العربي، والتدخلات الخارجية في الشأن العربي الداخلي.