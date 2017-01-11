رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل رئيس النيجر

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جدة – واس

أكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر محمد حجار، التزام مجموعة البنك التام بدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجمهورية النيجر، بناءا على الأولويات التنموية التي تحددها حكومة النيجر.

وأشاد الدكتور الحجار خلال استقباله فخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر والوفد الوزاري المرافق لفخامته، لدى زيارتهم لمقر البنك أمس, بعلاقات التعاون الجيدة التي تربط النيجر بمجموعة البنك وبالإصلاحات والتسهيلات التي اعتمدها المجلس الأعلى للاستثمار التابع لحكومة النيجر مؤخرا لتشجيع الاستثمار في البلاد.