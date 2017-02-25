رئيس التعاون: الدوري أهم من آسيا

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جدة- البلاد

أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، أن تركيز فريقه القصيمي خلال موسمه الجاري منصب على استحقاق مسابقة الدوري، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن انسجام اللاعبين المتأخر مع الجهاز الفني الجديد، كان سببا وراء تألق الفريق في مواجهاته الأخيرة، بما فيها المواجهة الآسيوية التاريخية.

وقال القاسم في حديثه لـ”العربية.نت”: “منذ تولي الجهاز الفني الجديد بقيادة جالكا زمام الأمور، والفريق يقدم مستويات جيدة وكرة رائعة، لكن الحظ عانده كثيرا والنتائج لم تخدمه”.

وحول تألق فريقه خلال مواجهاته الأخيرة، تابع بقوله: “يبدو أن لاعبي الفريق انسجموا كليا متأخرا مع خطة المدرب، لذا ظهر كلا منهم بمستواه المعهود عنه، وهو ما انعكس جليا على مستوى الفريق بشكل عام”.

وعن طموح ناديه القصيمي خلال الموسم الجاري، زاد القاسم: “فريقنا هذا الموسم ينافس على 3 بطولات، جميعها مهمة وتاريخية بالنسبة لنا، لكن مسابقة الدوري تعتبر أكثر أهمية، حيث يصبو من خلالها الفريق إلى تحقيق هدفه واحتلال المرتبة مابين الرابعة والسادسة”.

ويحتل التعاون المركز السادس في سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الخامس، فيما أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.