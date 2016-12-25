العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس التعاون: نتائج الأول لم تعكس مستوانا

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رئيس التعاون: نتائج الأول لم تعكس مستوانا
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القصيم- البلاد

أكد رئيس نادي التعاون محمد القاسم أن نتائج فريقه في الدور الأول لدوري جميل لم تعكس المستوى الحقيقي للفريق. وخاض التعاون 13 لقاء في الدور الأول لدوري جميل، فاز في 4 وخسر 6 وتعادل 3 مرات، قبل أن يفتتح الدور الثاني بالفوز على الوحدة 3-1.

وأشار القاسم إلى أن التأهل لدوري الأبطال الآسيوي كان أكبر رد على من شكك في قدرات النادي. وتابع: “كانوا يسخرون، ونحن نعمل ونجحنا في النهاية في التأهل للبطولة الآسيوية.”. الجدير بالذكر أن التعاون نجح في احتلال المركز الرابع في دوري المحترفين العام الماضي، ليتأهل للبطولة الآسيوية.

التصنيف: الرياضة

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