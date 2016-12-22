رئيس الجالية التشادية بالمملكة :تقنية المعلومات لم تسحب البساط من تحت الكتاب

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جدة – عبدالهادي المالكي

أشاد رئيس الجالية التشادية بالمملكة هارون محمد العيسى بالإقبال الكبير على معرض جدة الدولي للكتاب من الزوار مؤكداً بأن تقنية المعلومات والوسائل الحديثة لن تغني عن قراءة الكتب. وأشار إلى أن المعرض في نسخته الثانية مُختلف في تنوعه وحاجة الاسرة والمجتمع في تلبية الرغبات من ناحية الكتب الثقافية والأسرية وأن كثير من الدول ودور النشر متواجدة هذا العام مما يدلل على العمل الدؤوب والمستمر.

وسأل الله ان يحفظ المملكة وشعبها وأن يديم عليها حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا على إخراج هذه التظاهرة الثقافية الكبرى.