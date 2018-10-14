رئيس الشورى : المملكة تصد هجمات مفتعلة من وسائل إعلام مؤدلجة

أكّد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن الهجمة التي تقودها بعض وسائل الإعلام لا يمكنها أن تحوّل الحقائق ولا تشتت نظر من ينشدها في زمن يتيح الوصول للمعلومة لكل فرد.

وقال آل الشيخ -في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لمجلس الشورى عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إن المملكة تصد هجمات مفتعلة من وسائل مؤدلجة تسعى ولو عبر الافتراءات والتسريبات والأوهام لكاتبيها؛ لإيجاد ثغرة تهاجم المملكة من خلالها.

وأضاف آل الشيخ، أنه حري بالعاقل المنصف إدراك المغزى الفج والسعي الخاسر الذي يلوكه الإعلام وبعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، مُشددًا على أن حكومة المملكة متمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد رئيس مجلس الشورى، حرص المملكة على مواطنيها في الداخل والخارج، لافتًا إلى أنه حتى المُثبَت عليهم الجرم يمتعون بكامل حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة.