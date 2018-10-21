رئيس الشورى : المملكة ماضية في تحقيق العدل والأمن بما يكفل لكل صاحب حق حقه

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ماضية في تحقيق العدل والأمن بما يكفل لكل صاحب حق حقه مواطنا كان أو مقيما وفق مبادئ الشريعة الغراء التي هي دستور بلادنا ونبع رقيها وتطورها .

وأشاد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ – في تصريح صحفي – بالأوامر الملكية التي صدرت في أعقاب التحقيق المبدئي الشفاف في قضية المواطن جمال خاشقجي- رحمه الله- حيث جاءت تلك الأوامر الحازمة لتؤكد أن علو المنصب لا يحمي المسؤول من المساءلة والعقوبة في حال ثبتت عليه المخالفة .

وشدد معاليه على أن التوجيه الكريم بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة يأتي لضمان أن يقوم هذا الجهاز بأعماله وفق رؤية تواكب التطور الكبير في جميع أجهزة الدولة ومواصلة لمجهودات الرئاسة في حفظ أمن الوطن والمواطنين في الداخل والخارج .

واختتم معالي رئيس مجلس الشورى تصريحه سائلاً المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لكل خير وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين إنه سميع مجيب .