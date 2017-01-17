رئيس الشورى يجتمع برئيس مجلس الشيوخ الكندي

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الرياض – واس

اجتمع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه في مقر المجلس بالرياض أمس مع معالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري الذي يزور المملكة حاليا تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى .

وقدم معاليه إيجازاً عن مسيرة مجلس الشورى ورؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاستتثمارية والتعليمية ومجالات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكندي وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية بينهما .

وثمن معالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري دور المملكة وجهودها لإحلال السلام في المنطقة , وجهودها في حل النزاعات بالطرق السلمية .

ووصف معاليه في تصريح صحفي عقب اجتماعه أمس مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالمهم،

مشيراً إلى أن المباحثات خلال اللقاء تركزت على العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا وسبل دعمها وتعزيزها .وأثنى معاليه على جهود المملكة في المجال الإغاثي مشيراً إلى أن المملكة لم تحصر دعمها ومساعداتها على شعوب المنطقة بل شملت مختلف دول العالم .

وأشاد معاليه بالجهود الفاعلة التي تقوم بها المملكة لمحاربة الإرهاب مؤكداً أهمية التعاون بين المملكة وكندا في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات والخبرات.