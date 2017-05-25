رئيس الشورى يستقبل النائب العام الجزائري

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الرياض- واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، معالي النائب العام في جمهورية الجزائر المستشار أبن عبيد الوردي, بحضور معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله.

وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس مجلس الشورى بالنائب العام الجزائري والوفد المرافق له، مشيراً معاليه إلى عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الشقيقة في مختلف المجالات التي تنطلق من الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة خاصة في المجال البرلماني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

من جانبه أعرب النائب العام الجزائري عن سعادته بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى والتعرف عن قرب على عمله, مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر, مشيراً إلى أن زيارته للمملكة تأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

حضر الاستقبال المستشار والمشرف العام على مكتب معالي رئيس المجلس الدكتور مهنا بن سليمان المهنا .