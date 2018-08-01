رئيس العين : عموري قد لا ينتقل للهلال

الرياض ـ البلاد

اقترب نجم كرة القدم الإماراتية ونادي العين عمر عبدالرحمن ـ الشهير بعموري ـ من خوض تجربة احترافية مع نادي الهلال، بعد توصل الطرفين الهلال واللاعب لاتفاق،

بينما ربطت الإدارة العيناوية موافقتها بموافقة اللاعب على تجديد عقده مع العين لأربع سنوات، ثم إعارته للهلال أو لغيره حسب ما أكده رئيس نادي العين غانم الهاجري لقناة أبو ظبي الرياضة والذي ألمح إلى أن اتفاق الهلال مع عموري لا يعني حسم انتقاله للهلال فمن يدفع العرض الأكبر سينتقل له اللاعب؛ سواء الهلال أو غيره.

إلا أن مصادر كشفت أن الإدارة الهلالية عازمة على حسم أمر انتقاله، وتنتظر فقط تجديد عقده مع ناديه حتى ترسل عرضها الرسمي.