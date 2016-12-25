رئيس الفلبين: 3 من أصل 5 أميركيين (أغبياء)

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بامبانغا ــ وكالات

صب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، غضبه مجددا على الولايات المتحدة الأميركية، التي تنتقد حملته “الوحشية” لمكافحة المخدرات.

وقال دوتيرتي، خلال كلمة ألقاها في مقاطعة بامبانغا: “إن المشكلة مع هؤلاء الأشخاص البيض- هؤلاء المتخلفين الأميركيين- هي أن ثلاثة من أصل خمسة أميركيين أغبياء، واثنين فقط من بينهم يفكرون جيدا.”

وأضاف: “أنتم الأميركيون يجب أن تصمتوا.”

وقتل أكثر من 3 آلاف شخص في عمليات الشرطة أو على يد أعضاء لجان أمنية يشتبه بأن لها صلة بحملة مكافحة المخدرات.

وسبق لدوتيرتي أن انتقد أميركا، قائلا: “أنا لا أحب الأميركيين (..) إنهم يوبخونني علنا. ولذلك أقول: تبا لكم .. إنكم أغبياء”.

وكان دوتيرتي واجه إدانة دولية بعد أن شبه حملته ضد المخدرات، التي خلفت نحو ثلاثة آلاف قتيل، بحملة هتلر للقضاء على اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.