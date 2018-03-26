رئيس الكونغو يستقبل مدني والبسام

الرياض- واس

استقبل فخامة الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض أمس، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عدنان المنديل، ومعالي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو، ومستشار رئيس جمهورية الكونغو ورئيس قسم الاقتصاد والمالية والتخطيط والاندماج اتاناس نجاساكي.

كما استقبل فخامته، معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام .

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنموية بين البلدين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عدنان المنديل، ومستشار رئيس جمهورية الكونغو ورئيس قسم الاقتصاد والمالية والتخطيط والاندماج اتاناس نجاساكي، ومدير عام الشركة الوطنية لنفط الكونغو ميكسانيت راوول أومينجا.