رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن: 80 % من المساعدات ‏للشعب اليمني ‏مصدرها دول مجلس التعاون

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الرياض – واس

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ‏في اليمن عبدالرقيب فتح أن 80 في المئة ‏من ‏المساعدات المقدمة للشعب اليمني مصدرها دول ‏مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن فتح في تقرير له بالاجتماع العاشر لمكتب ‏تنسيق المساعدات الخليجية المقدمة لليمن الذي عُقد في مدينة الرياض أن الوضع الإنساني في ‏اليمن يزداد سوءاً ‏بسبب تعنت الميليشيا ‏الانقلابية وقيامها باحتجاز القوافل والمساعدات ‏الإنسانية المخصصة، من ‏خلال سيطرتها على مينائي ‏الصليف والحديدة، إضافة إلى احتجازها ومصادرتها ‏لقوافل الإغاثة ‏المخصصة للمحافظات الخاضعة ‏لسيطرتها.

وطالب الوزير فتح – وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – المنظمات الأممية ‏بإدانة ‏الممارسات والأعمال التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية ‏تجاه أنشطة الإغاثة وتوضيح ذلك ‏للرأي العام ‏المحلي والدولي, موضحاً أن معظم المساعدات المصادرة والمحتجزة ‏من ‏الميليشيا تأتي عن طريق برنامج الغذاء ‏العالمي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وبتمويل ‏من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب الوزير اليمني، عن شكر القيادة السياسية في ‏بلاده لمكتب تنسيق المساعدات على ما ‏يقوم به من ‏جهود كبيرة في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب ‏اليمن في المجالات كافة، مؤكداً ‏أن هذه الجهود ‏محل تقدير وترحيب كبير من الرئيس اليمني عبدربه ‏منصور هادي والحكومة ‏والشعب اليمني.‏