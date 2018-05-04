رئيس المالديف وأمين منظمة التعاون الإسلامي يبحثان تطوير التعاون

جدة – واس

استقبل فخامة الرئيس عبدالله يمين عبد القيوم ، رئيس جمهورية المالديف في العاصمة ماليه ، أمس، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية المالديف ومنظمة التعاون الإسلامي ، وسبل تطوير التعاون بين المالديف والمنظمة ، والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي ، ودور المنظمة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.

وأكد فخامة الرئيس عبد القيوم ، أهمية المنظمة في تنسيق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية ، مجدداً دعمه لجهود معالي الأمين العام والأمانة العامة.

إلى ذلك, التقى معالي الأمين العام للمنظمة ، معالي وزير خارجية جمهورية المالديف ، الدكتور محمد عاصم ، وناقش الجانبان الأوضاع الجارية في العالم الإسلامي ، معرباً عن عزمهما على دفع العلاقات بين المالديف والمنظمة إلى الأمام ، ما يخدم مصلحة الأمة الإسلامية ، ودعم قضايا المالديف في المحافل الدولية.

كما التقى معاليه ، وزيرة التعليم في المالديف ، الدكتورة عائشة شهام ، وزار مدرسة إسكندر في العاصمة ماليه ، ملقياً محاضرة في جامعة المالديف الوطنية ، فيما التقى وزير الزراعة والصيد في جمهورية المالديف ، الدكتور محمد شايني.