رئيس المحكمة العامة بحائل: ثلاث سنوات حافلة بالمنجزات على جميع الأصعدة

رفع رئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل الشيخ محمد بن صالح الجزاع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعته ملكا للملكة العربية السعودية.

وقال: نحن نعيش هذه المناسبة الغالية تتجدد في نفوسنا مسيرة الإنجازات المحلية والخارجية

التي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة والطموح العالي المتوقدة في قلب قائد المملكة

وباني أمجادها في السنوات القليلة الماضية الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الماضية

حافلة بالمنجزات على جميع الأصعدة، التي من شأنها بناء حاضر مجيد وكذلك رسم صورة عامرة لمستقبل المملكة.

ووصف رئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل الخطوات الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030

بالمتصاعدة من أجل الوصول إلى قمة الهدف الذي رسمته الدولة حتى بدت مراحل التغيير المنشودة

بشكل واضح من خلال تمازج الأفكار المطروحة مع واقع التنفيذ لتلك الأهداف.

وزارة العدل