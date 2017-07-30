رئيس (المظالم) يشيد بالتوجيه السامي

الرياض- البلاد

أشاد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, بالتوجيه الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, المتضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ.

وأوضح معاليه في تصريح له أنّ هذا التوجيه الصادر دليلٌ واضح على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد -وفقهم الله- بمرفق القضاء ، والحرص التام على تنفيذ أحكامه ، وعدم المساس بها ، أو التأخير في تنفيذها .

وقال : إن التوجيه السامي الكريم جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطةٍ بأمراء المناطق ؛ ذلك أنه وفي حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تنفيذ هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن ، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها بعد الفصل فيها قضاءً .

وأكد الدكتور اليوسف, أنه بهذا التوجيه الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – فقد أصبحت الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، لازمٌ تنفيذها من خلال إمارات المناطق ؛ مما يؤكد الرؤية الواضحة ذات المضامين السامية الداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة،والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة؛ استشعاراً لقيمة أحكام القضاء وحرصاً على إنهاء ما تقرره وتفصل فيه .

ودعا معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري, الله أن يعين خادم الحرمين الشريفين ويبارك في جهوده ومساعيه ، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته, وأن يحفظ على البلاد الأمن والرخاء والاستقرار تحت راية التوحيد والعدل .