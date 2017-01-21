رئيس المكسيك يتعهد بحماية مواطنيه مع السعي لعلاقات وثيقة مع ترامب

شارك عبر واتساب

هنأ الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو يوم الجمعة دونالد ترامب على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

قائلا:

إنه يتطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين لكنه شدد على أنه سيولي أهمية قصوى للسيادة والمصلحة القومية وحماية المكسيكيين.

وقال بينا نييتو على تويتر إنه سيسعى إلى حوار “قائم على الاحترام” مع حكومة ترامب.

الذي أثار غضب الكثيرين في المكسيك أثناء حملته الانتخابية.

عندما وصف المكسيكيين بأنهم مغتصبون وقتلة وتعهد ببناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمنعهم من دخول أمريكا