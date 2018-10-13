محليات

اطلعه على خطط وبرامج المنظمة في عدة مجالات

رئيس المنظمة العربية للسياحة يستقبل وفداً من الغرفة التجارية بمحافظة الزلفي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / صفر / 1440 هـ      13 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بمقر المنظمة بمحافظة جدة وفداً من الغرفة التجارية لمحافظة الزلفي برئاسة الأستاذ عبد اللطيف بن محمد العبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة

واطلع آل فهيد الوفد على خطط وبرامج المنظمة وإمكانية الاستفادة من برامجها في عدة مجالات ومنها التدريب والتأهيل والفعاليات والمهرجانات السياحية كون محافظة الزلفي تعد وجهة سياحية ما بين مدن ومحافظات المملكة

وذلك لموقعها الاستراتيجي ولما تزخر به من مقومات تراثية وطبيعية بالاضافة لتنظيمها للعديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية باشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى مما ادى لتطورها السياحى حيث انها تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكى ألأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية ، ومن أهم الوجهات السياحية في الزلفي بحيرة الكسر وروضة السبلة حيث يزورها سنوياً بحدود 200 ألف زائر من داخل وخارج المملكة وتأتي مدينة الزلفي في المرتبة 18 بالمملكة من حيث عدد الزوار

والجدير بالذكر فأن القطاع السياحى يشهد تطور ملحوظ فى المملكة العربية السعودية حيث اصبحت المملكة بمصاف دول العالم بمجال صناعة السياحة حيث حققت السياحة الوافدة للمملكة بنهاية الربع الثالث لعام 2018 م معدل انفاق وقدره  40,7 مليار ريال بنسبة نمو وقدرها 4,7 % وأيضا حققت ارتفاع معدل الانفاق على السياحة المحلية وقدره 20,4 مليار ريال بنسبة نمو وقدرها 13,8 %  ، وهذا يعود بفضل رعاية ودعم قيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة مستمرة من رائد السياحة العربى الاول الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخرى للمنظمة العربية للسياحة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى لتطوير هذه الصناعة الكبرى

ibrahim

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