رئيس المنظمة العربية للسياحة يستقبل وفداً من الغرفة التجارية بمحافظة الزلفي

استقبل معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بمقر المنظمة بمحافظة جدة وفداً من الغرفة التجارية لمحافظة الزلفي برئاسة الأستاذ عبد اللطيف بن محمد العبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة

واطلع آل فهيد الوفد على خطط وبرامج المنظمة وإمكانية الاستفادة من برامجها في عدة مجالات ومنها التدريب والتأهيل والفعاليات والمهرجانات السياحية كون محافظة الزلفي تعد وجهة سياحية ما بين مدن ومحافظات المملكة

وذلك لموقعها الاستراتيجي ولما تزخر به من مقومات تراثية وطبيعية بالاضافة لتنظيمها للعديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية باشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى مما ادى لتطورها السياحى حيث انها تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكى ألأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية ، ومن أهم الوجهات السياحية في الزلفي بحيرة الكسر وروضة السبلة حيث يزورها سنوياً بحدود 200 ألف زائر من داخل وخارج المملكة وتأتي مدينة الزلفي في المرتبة 18 بالمملكة من حيث عدد الزوار

والجدير بالذكر فأن القطاع السياحى يشهد تطور ملحوظ فى المملكة العربية السعودية حيث اصبحت المملكة بمصاف دول العالم بمجال صناعة السياحة حيث حققت السياحة الوافدة للمملكة بنهاية الربع الثالث لعام 2018 م معدل انفاق وقدره 40,7 مليار ريال بنسبة نمو وقدرها 4,7 % وأيضا حققت ارتفاع معدل الانفاق على السياحة المحلية وقدره 20,4 مليار ريال بنسبة نمو وقدرها 13,8 % ، وهذا يعود بفضل رعاية ودعم قيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة مستمرة من رائد السياحة العربى الاول الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخرى للمنظمة العربية للسياحة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى لتطوير هذه الصناعة الكبرى