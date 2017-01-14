رئيس النادي يراقب المعسكر عن قرب .. جروس يطالب لاعبيه بالحضور الفني والذهني للاستفادة من معسكر دبي

جدة- أحمد إلياس

واصل فريق الأهلي الاول لكرة القدم تدريباته الصباحية والمسائية وذلك في معسكره المقام على ملعب نادي دبي بالامارات .

وبدأت التدريبات المسائية أمس باجتماع عقده المدير الفني للفريق السويسري جروس بحضور رئيس النادي احمد المرزوقي الذي وصل دبي مساء أمس للاطلاع على تحضيرات الفريق والوقوف على المعسكر عن قرب مع المشرف على الفريق وجدي الطويل.

وطالب جروس لاعبيه بالحضور الفني والذهني خلال المعسكر لتحقيق الاستفادة القصوى منه، كما ذكر لاعبي الفريق بأهمية المرحلة القادمة في الدوري والبطولة الآسيوية،

وكان جروس ركز خلال المران الصباحي على تقوية العضلات للاعبين وتدريبات الإطالة وتمرير الكرة واللعب من لمسة واحدة والضغط على حامل الكرة.

من جهة أخرى بدأ موقع مكاني في تسويق وبيع تذاكر مواجهة الاهلي امام الشعلة ضمن منافسات الدور (٣٢) لكأس خادم الحرمين الشريفين وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة يوم ٢٠ من شهر يناير الجاري.