رئيس النيجر يبحث مع عدد من الوزراء والمسؤولين التعاون بين البلدين

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

استقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامته بالرياض امس, معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات خاصة في المجالات الاقتصادية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي, وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي, ووزير المالية النيجيري هاسومي مسعودو .

كما استقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامة فخامته بالرياض , معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن . وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين النيجيريين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي, وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي, والوزير المفوض لشؤون الحج بوكاري جبريل.

واستقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامة فخامته بالرياض , معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام .

وجرى خلال الاستقبال, بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنموية بين البلدين .

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي, ومدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية فوزي بن عليان السعود، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي,

ووزيرة السكان كافا راكياتو كرستين جاكو. كما استقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في مقر إقامته بالرياض ، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها . حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي،

ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي.