رئيس النيجر يدعو للاستثمار في مجالات الطاقة والنقل والزراعة

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الرياض – واس

أكد فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر, عمق العلاقات التي تربط بلاده بالمملكة في مختلف المجالات، كما دعا فخامته قطاع الأعمال السعودي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات التنموية في النيجر خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية، مشيداً بما تشهده المملكة من تطور اقتصادي واعتمادها رؤية 2030 للاستفادة من مواردها الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد خلال لقائه والوفد المرافق له رجال الأعمال بغرفة الرياض أمس بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي – الوزير المرافق – أن النيجر والمملكة لديهم فرصا واسعة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما, مشيرا إلى أن بلاده اعتمدت مؤخرا رؤية اقتصادية حتى العام 2035 تتضمن تنفيذ العديد من البرامج التنموية في قطاعات التعليم والزراعة والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى .

وأوضح فخامته أن اقتصاد النيجر حقق في الخمس سنوات الماضية معدل نمو بلغ 6% مفيدا أن التطور التنموي في إطار البرنامج النهضوي يشمل عددا من القطاعات الاقتصادية المهمة في قطاع التعدين والتنمية العمرانية والزراعة والأمن, مبيناً أن اقتصاد بلاده يعتمد على التعدين خاصة إنتاج اليورانيوم والذهب.

وأشار فخامة رئيس جمهورية النيجر, إلى وجود توجه لتطوير موارد الدولة النفطية وإنتاج الاسمنت والفوسفات, معربا عن رغبته في أن يعمل قطاع الأعمال السعودي على الاستفادة من هذه الفرص الواعدة, مؤكدًا وجود إطار قانوني يحمي المستثمرين وحقوقهم.

من جانبه, رحب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي, بفخامة الرئيس محمد يوسوفو, مؤكدًا أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة لدى قطاع الأعمال السعودي كما أنها ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال لتبادل الخبرات والفرص بما يحقق تطلعات قيادة البلدين.

وأكد المهندس الراجحي حرص قطاع الأعمال السعودي على مد وتعزيز جسور التعاون مع القطاع الخاص في جمهورية النيجر بما يحقق تطلعاتنا في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة كافة،

مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة في اقتصاد البلدين, مؤكدًا حرص غرفة الرياض على دعم هذا التواصل من خلال تبادل الزيارات وتوفير المعلومات التي تدعم قطاع الأعمال في البلدين لإنجاز العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.