رئيس النيجر يصل الرياض
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الرياض – واس
وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى الرياض ، مساء أمس، في زيارة للمملكة . وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،
ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ،
وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي , وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي .
الوسوم:الرياض, رئيس النيجر
التصنيف: محليات
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