رئيس النيجر يصل الرياض

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الرياض – واس

وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى الرياض ، مساء أمس، في زيارة للمملكة . وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،

ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ،

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي , وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي .