رئيس النيجر يصل المدينة المنورة

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الرياض – واس

وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر المدينة المنورة أمس، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المدينة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، ومدير المطار محمد الفاضل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وكان فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، قد غادر الرياض أمس، متوجهًا إلى المدينة المنورة. وكان في وداع فخامته بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ــــ الوزير المرافق ــــ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي، ومندوب عن المراسم الملكية.