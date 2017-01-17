العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس (الهيئة) يدشن البوابة الإلكترونية

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رئيس (الهيئة) يدشن البوابة الإلكترونية
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الرياض – البلاد

دشن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس الأول النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية لمنسوبي الرئاسة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالوزارة.

واستمع معاليه لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها البوابة، وما تميزت به عن السابقة من تطوير وأنظمة حديثة، تواكب تطورات التقنية، وتمنح المستخدم سهولة في عرض المعلومة، وتدعم الأجهزة الكفية، إضافة إلى التحكم بعرض المحتوى، وتقديم منتج يسهم في تسريع عجلة العمل وتسهيل التعامل مع التطبيقات الإلكترونية، من خلال الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها البوابة لموظفي الرئاسة.
وأبان معاليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول للحكومة الإلكترونية.

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التصنيف: محليات

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