رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية يستقبلان الجبير

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روما -واس

استقبل دولة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني بقصر رئاسة الوزراء في مدينة روما أمس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية لجمهورية إيطاليا.

ونقل معالي الوزير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى رئيس وزراء إيطاليا، فيما حمله رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين .

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان معاليه قد عقد جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو أمس في مقر وزارة الخارجية الإيطالية في مدينة روما، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية لجمهورية إيطاليا.

وعقب المباحثات أوضح وزير الخارجية الإيطالي أن المباحثات شملت العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى جانب تفعيل سبل التعاون في مجال الاقتصاد ومجال الاستثمار.

من جانبه أشار معالي وزير الخارجية عادل الجبير إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين المملكة و إيطاليا، مبينا أنه تم بحث التحديات التي تواجهها عملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا.

كما أشار معاليه إلى أن المباحثات تطرقت لرؤية المملكة 2030 ‏والدور الذي من الممكن أن تقوم به إيطاليا في إطار هذه الرؤية.