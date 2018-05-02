رئيس الوزراء البحريني يستقبل رؤساء تحرير الصحف السعودية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين اليوم، عددًا من رؤساء تحرير الصحف بالمملكة العربية السعودية بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور ناصر الحجيلان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، بمناسبة زيارتهم للبحرين كضيوف شرف في احتفال تسليم “جائزة خليفة بن سلمان للصحافة”.

ورحب سمو رئيس وزراء البحرين خلال الاستقبال بزيارة وفد المملكة إلى بلدهم الثاني مملكة البحرين، معربًا عن سعادته باختيار الصحافة السعودية لتكون ضيف شرف حفل تسليم جائزة سموه للصحافة، ومشاركة إخوانهم من رجال الصحافة البحرينيين في هذه المناسبة تجسيدًا لعمق روابط المحبة والأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، واحتفاءً بما تتميز به الصحافة السعودية من مستوى مهني متميز.

وأشاد سموه بما تتميز به الصحافة في المملكة العربية السعودية من تاريخ حافل ومستويات عالية من المهنية والالتزام بمعايير العمل الصحفي الرصين وتناول قضايا الشأن الوطني في إطار من الوعي المستنير.

وأثنى سموه على التطور الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – وأصحبت بفضل سياساتها مركز ثقل عالمي.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد رؤساء تحرير الصحف بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء البحريني على ما يوليه من اهتمام بتنمية علاقات المحبة والأخوة بين البلدين، مؤكدين أن سموه بما يمتلكه من الحكمة والرؤية السديدة استطاع أن يحظى بكل المحبة والتقدير إقليميًا ودوليًا.

وأعربوا عن سعادتهم باختيار الصحافة السعودية لتكون ضيف شرف في حفل تسليم جائزة سموه للصحافة البحرينية، وهو الأمر الذي يجسد عمق علاقات المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدين أن جائزة سموه للصحافة تحمل في طياتها الكثير من المعاني التي تعكس ما تحظى به الصحافة في مملكة البحرين من تقدير كبير